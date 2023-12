Clarke Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Clarke":

In den letzten Wochen konnte bei Clarke keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Clarke daher für diese Stufe ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Clarke beträgt derzeit 11,49 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Clarke für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung rund um Clarke wurde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Clarke diskutiert wurden, waren vor allem positiv. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Clarke mittlerweile auf 13,24 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,27 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage schneidet Clarke mit einem Abstand von +5,31 Prozent gut ab. Insgesamt wird Clarke daher mit "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also für Clarke überwiegend eine positive Einschätzung in Bezug auf die Stimmung, den RSI und die technische Analyse.