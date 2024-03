Clarke Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Clarke":

Die Clarke-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 14,19 CAD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 21,3 CAD, was einem Unterschied von +50,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 16,2 CAD zeigt einen positiven Trend von +31,48 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Clarke-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clarke-Aktie liegt bei 0,89, was als überverkauft gilt und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 7, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und zu einer positiven Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Clarke zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend negative Meinungen und Themen in den letzten zwei Tagen, was zu einer negativen Stimmungsbewertung der Clarke-Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich aus diesen verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für die Clarke-Aktie, die charttechnisch und nach dem RSI positiv bewertet wird, während die Stimmungsbewertung eher negativ ausfällt.