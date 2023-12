Clarke Aktie: Gut oder schlecht?

Die Clarke-Aktie wird derzeit auf Basis verschiedener Analysemethoden neutral bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,23 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,7 CAD nur um 3,55 Prozent darüber liegt. Die Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls ein neutrales Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung bei Clarke ist insgesamt positiv, wie in Diskussionsforen und sozialen Medien gezeigt wird. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Clarke-Aktie liegt aktuell bei 33,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Der RSI25-Wert für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 44, was auch als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine neutrale Einstufung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Clarke wird ebenfalls neutral bewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen kaum Veränderungen, was zu der neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Clarke-Aktie auf Basis verschiedener Analysemethoden derzeit neutral bewertet wird.