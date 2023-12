Clarivate-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Clarivate heran. Der RSI7 liegt bei 31,03 Punkten, was darauf hinweist, dass Clarivate weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 20,8, was bedeutet, dass Clarivate überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Clarivate bei 8,48 USD, was einer Entfernung von +4,95 Prozent vom GD200 (8,08 USD) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 7,19 USD auf, was einem Abstand von +17,94 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Clarivate-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen der Clarivate-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind alle 4 Einstufungen "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Clarivate vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten erreichen 13,33 USD, was einem möglichen Anstieg um 57,23 Prozent vom letzten Schlusskurs (8,48 USD) aus bedeutet. Somit erhält Clarivate von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie von Clarivate eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt und weist laut unserer Messung eine positive Veränderung der Stimmungsrate auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.