Clarivate Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Datenanbieter Clarivate legt Wert auf eine langfristige Beobachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Netz. Die aktuelle Analyse ergibt eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmungsänderung. Insgesamt wird Clarivate daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten Clarivate 4-mal mit "Gut" und 0-mal mit "Neutral" sowie "Schlecht" bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" seitens institutioneller Analysten. Für den aktuellen Kurs von 9,26 USD wird eine erwartete Entwicklung von 43,99 Prozent prognostiziert, was zu einem mittleren Kursziel von 13,33 USD führt. Insgesamt erhalten die Bewertungen durch institutionelle Analysten somit die Stufe "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Clarivate-Aktie zeigt einen Wert von 28 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 21,1 und bestätigt ebenfalls eine überverkaufte Situation, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Clarivate einen Wert von 8,04 USD, während der aktuelle Kurs bei 9,26 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +15,17 Prozent in Bezug auf den GD200 und +22,16 Prozent in Bezug auf den GD50. Insgesamt wird Clarivate daher in der technischen Analyse mit "Gut" bewertet.

