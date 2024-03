Clarivate Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktie der Clarivate wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten wie folgt bewertet: 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 93,91 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Bewertung ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Clarivate. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt aktuell bei 41,57 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 74, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Gesamtbewertung als "Schlecht".