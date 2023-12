Clarivate Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Clarivate-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 27. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb ein "Gut"-Rating vergeben wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 19,82 an, dass die Aktie überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein positives Bild für die Clarivate-Aktie.

Die Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate ergeben 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für die kommenden zwölf Monate liegt das durchschnittliche Kursziel bei 13,33 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht. Da die Aktie zum letzten Schlusskurs von 8,5 USD um 56,86 Prozent steigen könnte, erhält sie auch aus Analystensicht insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Neben harten Faktoren wie dem RSI und den Analysteneinschätzungen zählen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zu Clarivate zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Clarivate mit 8,5 USD aktuell +18,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie neutral bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +4,94 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume eine positive Bewertung für die Clarivate-Aktie.