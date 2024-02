Clarivate Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse der Clarivate-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 8,02 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 9,26 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +15,46 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 8,9 USD, was einer ähnlichen Höhe (+4,04 Prozent) des letzten Schlusskurses entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Clarivate-Aktie liegt bei 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (46,77) führt zu einer ähnlichen Einschätzung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Clarivate.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Clarivate diskutiert wurde. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die Anleger interessieren, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz weisen auf eine erhöhte Aktivität rund um die Aktie hin. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, während die kaum vorhandene Stimmungsänderung zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Clarivate eine Gesamtbewertung als "Gut".