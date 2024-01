Clarivate Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Clarivate-Aktie liegt der RSI-Wert derzeit bei 54,48, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Selbst bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung von "Neutral" für die RSI.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ergibt ein durchschnittliches Rating von "Gut" für die Clarivate-Aktie. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 57,78 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zur Clarivate-Aktie in den letzten Wochen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Clarivate. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Clarivate basierend auf den verschiedenen Analysen und Einschätzungen als "Neutral" bis "Gut" eingestuft.