Clarivate Aktie: Es geht auch anders!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um Clarivate können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies gibt Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. In Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für Clarivate in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Clarivate derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 8,02 USD, womit der Kurs der Aktie (8,96 USD) um +11,72 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 8,95 USD, was einer Abweichung von +0,11 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Clarivate wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Clarivate auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Clarivate ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, da dieser aktuell bei 59,7 Punkten liegt und somit anzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt an, dass Clarivate weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 50,13), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Clarivate-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.