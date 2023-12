Clarity Pharmaceuticals-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Clarity beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 26,97 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 28,46, dass Clarity überverkauft ist. Somit wird die Aktie in beiden Fällen als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich für Clarity eine neutrale Bewertung. Die Diskussionintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Stimmungsbild.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt werden. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Clarity von 1,695 AUD mit +76,56 Prozent Entfernung vom GD200 ein gutes Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 1,22 AUD und einem Abstand von +38,93 Prozent ein gutes Signal auf. Somit wird der Kurs der Clarity-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.