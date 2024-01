Clarity Pharmaceuticals Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Aktie von Clarity als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Clarity-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 24,36 und ein Wert für den RSI25 von 23,68. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Basis.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Clarity-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,03 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,1 AUD, was einem Unterschied von +103,88 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Entwicklungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine grundsätzlich neutrale Stimmung der Marktteilnehmer. Daher erhält Clarity in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Clarity wird neben Analysen aus Bankhäusern auch durch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ist die Rate der Stimmungsänderung kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Clarity sowohl in Bezug auf den RSI als auch auf die technische Analyse eine "Gut"-Bewertung, während die Anlegerstimmung und das langfristige Stimmungsbild neutral eingestuft werden.