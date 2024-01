Clarity Medical Holding Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clarity Medical-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 54,55 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Clarity Medical auf Basis des RSI.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Clarity Medical in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Clarity Medical-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt eine schlechte Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs deutlich unter diesem Wert liegt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft, da in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden.

Insgesamt wird Clarity Medical aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.