Clario kündigt Investition in neue Übersetzungsdienst-Technologie an, um die Anlaufzeiten für eCOA-Studien zu verkürzen und den weltweiten Zugang von Patienten zu klinischen Studien zu verbessern

Philadelphia (ots/PRNewswire) -Führender Anbieter von Endpunkttechnologien für klinische Studien setzt sich ehrgeizige Ziele, um durch Investitionen in neue Technologien und Prozesse die Übersetzungszeit 20-30 % zu verkürzenClario, ein Technologieunternehmen, das führende Endpunkttechnologielösungen für dezentralisierte (DCT), hybride und standortbasierte klinische Studien anbietet, gab heute eine Investition in eine neue Übersetzungsdienst-Technologie - die Clario Translation Workbench - bekannt, mit der die Übersetzungszeiten um 20-30 % verkürzt werden sollen. Dadurch werden die Anlaufzeiten für eCOA-Studien verkürzt und der weltweite Zugang von Patienten zu klinische Studien wird verbessert.„Unsere Kunden müssen Studien in mehreren Ländern durchführen und sicherstellen, dass die Patienten Zugang zu genauen und rechtzeitigen Übersetzungen ihrer elektronischen Bewertungen der klinischen Ergebnisse haben. Dies ist entscheidend für eine erfolgreiche Studie. Mit Clarios globaler Reichweite und dieser Investition in Technologie und Prozesse zur Verkürzung der Übersetzungszeiten können wir dazu beitragen, den Zugang für die Patienten zu verbessern und die Studienvorbereitungszeiten insgesamt zu verkürzen", erklärte Andy Cooper, EVP eCOA & Trial Enablement.Die Translation Workbench wird:- neue Technologien einsetzen, um den Zeitaufwand für die Kommunikation zwischen dem Übersetzungsanbieter und Clario zu verringern- die mühsamen Prozesse reduzieren, die mit der Erstellung genauer Screenshots und Übersetzungen der entsprechenden Bildschirme in eCOA-Anwendungen verbunden sind- durch Investitionen in Automatisierung und eine neue zentralisierte Datenplattform Mängel reduzieren und menschlicher Fehler minimierenDie Kunden benötigen zuverlässige Übersetzungsdienste, um Studien in mehreren Ländern durchzuführen und eine vielfältige Patientengruppe zu erreichen. Sie sehen sich jedoch häufig mit Verzögerungen und technischen Problemen konfrontiert. Ein Hauptaugenmerk der Investition liegt auf der Verringerung der Anzahl manueller Schritte, die bei dem technischen und komplexen Prozess der Erstellung präziser Übersetzungen häufig erforderlich sind. Die neue Translation Workbench-Technologie von Clario wurde entwickelt und freigegeben, um diese Probleme direkt anzugehen.Informationen zu ClarioSeit fast 50 Jahren, liefert Clario die führenden Endpunkttechnologielösungen für klinische Studien. Mit der Erfahrung aus über 19.000 klinischen Studien, die 870 behördliche Zulassungen unterstützt haben, vereint Clario wissenschaftliches Fachwissen und globale Größe in der umfassendsten Endpunkttechnologieplattform, die es Partnern aus der Pharma-, Biotech- und Medizintechnikbranche ermöglicht, Leben zu verändern. Die Trial Anywhere™-Lösungen von Clario (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3619424-1&h=1576587024&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3619424-1%26h%3D2849968099%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclario.com%252Fsolutions%252Fdecentralized-trials%252F%26a%3DClario%2527s%2BTrial%2BAnywhere%25E2%2584%25A2&a=Die+Trial+Anywhere%E2%84%A2-L%C3%B6sungen+von+Clario) unterstützen seit über 15 Jahren hybride und dezentralisierte klinische Studien (DCT) und ermöglichen es Sponsoren, qualitativ hochwertige Endpunktdaten von jeder Modalität oder jedem Standort aus zu erfassen und gleichzeitig die Patientenerfahrung zu verbessern. Clario verfügt über 30 Standorte in neun Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677749/Clario_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3619424-1&h=2572636625&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3619424-1%26h%3D1701663564%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1677749%252FClario_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1677749%252FClario_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1677749%2FClario_Logo.jpg)Pressekontakt:Duncan Cantor,Sr. Director,PR and Thought Leadership,media@clario.comOriginal-Content von: Clario, übermittelt durch news aktuell