Clario erweitert seine Führung in der Bereitstellung dezentralisierter (DCT) und hybrider klinischer Studien

Philadelphia (ots/PRNewswire) -Neue Daten zeigen, dass Clario mehr als 2,6 Millionen Patienten geholfen hat, an lebensverändernden klinischen Studien für innovative neue Medikamente teilzunehmen, und zwar mithilfe von dezentralisierten und hybriden Technologielösungen.- Mehr als 1.000 Verbindungen: Anzahl potenzieller Arzneimittel, die mit Ferndatenerfassungstechnologien getestet wurden- Mehr als 2,6 Millionen Patienten: Anzahl der Teilnehmer an Clario-DCTs- Mehr als 4.000 klinische Studien: Anzahl der Studien, die DCT- bzw. Hybridtechnologien von Clario eingesetzt haben- Fast 20 Jahre: Zeitraum, in dem Clario Technologien für die Ferndatenerfassung bereitgestellt hat- Datenschutz und Qualität: Die jahrzehntelange technologische und wissenschaftliche Expertise von Clario fördert VertrauenClario, ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das führende Endpunktlösungen für dezentralisierte (DCT), hybride und standortbasierte klinische Studien liefert, gab heute die Veröffentlichung neuer Daten bekannt, die seine Führungsrolle als Anbieter von Technologien zur Ferndatenerfassung bestätigen, die dezentralisierte und hybride klinische Studien ermöglichen. Technologien von Clario für die Ferndatenerfassung wurden für mehr als 2,6 Millionen Studienteilnehmer in mehr als 4.000 klinischen Studien eingesetzt, um in den fast 20 Jahren, in denen das Unternehmen diese Lösungen angeboten hat, mehr als 1.000 Verbindungen in einer Vielzahl von Therapiebereichen und Geografien zu testen.„Clario hat vor 20 Jahren erkannt, dass es notwendig ist, Instrumente und Technologien zu entwickeln, um die Datenerfassung für klinische Studien außerhalb des klinischen Rahmens zu ermöglichen. Wir sahen, dass Patienten und Sponsoren mehr Flexibilität benötigten, und veröffentlichten unsere erste Technologie für die Ferndatenerfassung", erklärte Terry Burke, Executive Vice President, eCOA bei Clario. „Seitdem haben wir eine Vielzahl von Lösungen für die sichere Ferndatenerfassung entwickelt und bereitgestellt. Daher waren wir gut positioniert, um unseren Kunden vom Beginn der Pandemie an zu helfen, die Unterbrechung des normalen Lebens der Patienten zu minimieren und die Kontinuität von Studien zu maximieren. Und im Blick nach vorne wird der Bedarf für klinische Studien mit dem Bedarf für mehr Effizienz im klinischen Studienbetrieb nur weiter zunehmen."DCT-Technologien von Clario (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3692388-1&h=2235363525&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3692388-1%26h%3D2781589436%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclario.com%252Fsolutions%252Fdecentralized-trials%252F%26a%3DClario%2BDCT%2Btechnologies&a=DCT-Technologien+von+Clario) umfassen die Lösungskategorien des Unternehmens, einschließlich eCOA, medizinische Bildgebung, Herzsicherheit sowie Atem- und Präzisionsbewegung, und bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Optionen von einem einzigen Anbieter, wodurch die Anzahl der Technologieanbieter, die an ihren Studien beteiligt sind, möglicherweise reduziert werden kann. Alle Ferndatenerfassungstechnologien von Clario sind aus der Patientenperspektive konzipiert, da anstelle von ausgebildeten Klinikern die Studienteilnehmer für die Sammlung der kritischen Endpunktdaten verantwortlich sind, welche sich auf die Ergebnisse der Studie auswirken.„Wir sind stolz darauf, dass DCT-Technologien die Mühe und die Komplexität von Rekrutierung, Registrierung und Teilnahme verringern und dazu beitragen, die Forschung für Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu öffnen, was die Vielfältigkeit und Inklusion in der klinischen Forschung erhöht", sagte Jay Ferro, Chief Information and Technology Officer bei Clario. „Gleichzeitig liegt es in unserer Verantwortung, im Hinblick auf den Datenschutz und die Aufrechterhaltung der Datenqualität bei neuen Endpunkt-Datenerfassungsmethoden wachsam zu sein. Mit unserer Erfolgsbilanz und jahrzehntelanger technologischer und wissenschaftlicher Expertise können wir unseren Kunden Lösungen bieten, auf die sie sich bei ihren DCT- und hybriden klinischen Studien verlassen können."Um mehr über das Erreichen bestimmter Ergebnisse mit der präzisen Endpunkttechnologie und Dienstleistungen für virtuelle oder hybride Studien von Clario zu erfahren, besuchen Sie bitte die Seite Hybride und dezentralisierte klinische Studien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3692388-1&h=3568857255&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3692388-1%26h%3D1394955470%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclario.com%252Fsolutions%252Fdecentralized-trials%252F%26a%3DHybrid%2Band%2BDecentralized%2BClinical%2BTrials&a=Hybride+und+dezentralisierte+klinische+Studien) auf der Clario-Website.Informationen zu ClarioClario ist ein führendes Technologieunternehmen, das für unsere Partner aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Medizinprodukte die umfassendsten klinischen Nachweise in der Branche generiert. Mit unserem fundierten wissenschaftlichen Fachwissen, unserer globalen Reichweite und der branchenweit umfassendsten Endpunkt-Technologieplattform können unsere Partner bei dezentralen und standortbasierten Studien Leben verändern. Die Trial Anywhere™ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3692388-1&h=1362488165&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3692388-1%26h%3D4118941304%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclario.com%252Fsolutions%252Fdecentralized-trials%252F%26a%3DTrial%2BAnywhere%25E2%2584%25A2&a=Trial+Anywhere%E2%84%A2)-Lösungen von Clario unterstützen seit über 20 Jahren hybride und dezentralisierte klinische Studien (DCT) und ermöglichen es Sponsoren, qualitativ hochwertige Endpunktdaten von jeder Modalität oder jedem Standort aus zu erfassen und gleichzeitig die Patientenerfahrung und -vielfalt zu verbessern. Clario verfügt über die einzige Technologieplattform, die eCOA, kardiale Sicherheit, medizinische Bildgebung, Präzisionsbewegungen und respiratorische Endpunkte kombiniert. Mit Einrichtungen in neun Ländern hat das globale Team von Clario, bestehend aus wissenschaftlichen, technischen und operativen Experten, dazu beigetragen, mehr als 19.000 Studien und 870 Zulassungen für über 5 Millionen Patienten in 120 Ländern durchzuführen. Unsere Innovation transformiert klinische Studien bereits seit 50 Jahren.Weitere Informationen finden Sie auf Clario.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.