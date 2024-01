Clariant Aktie: Das liegt auf Eis

In den letzten zwei Wochen wurde über Clariant in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Allerdings sind in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem negative Themen aufgekommen, was das Anleger-Sentiment beeinflusst hat. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" verzeichnete Clariant im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,04 Prozent, was 9,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -2,77 Prozent, und Clariant liegt derzeit 9,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, deutet darauf hin, dass die Clariant-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 89, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,24, was bedeutet, dass Clariant hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Clariant verläuft aktuell bei 13,67 CHF, während der Aktienkurs selbst bei 12,42 CHF aus dem Handel ging, was einem Abstand von -9,14 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 12,91 CHF, was einer Differenz von -3,8 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.