Clariant Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Stimmungslage unter Anlegern zu Clariant bleibt positiv, wie aus einer Analyse sozialer Netzwerke hervorgeht. In den letzten neun Tagen wurde überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert, während es keine negativen Diskussionen gab. An fünf Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit Clariant diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Clariant ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,84 auf, was 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als günstig eingestuft werden kann und erhält daher eine positive Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 13,32 CHF um +2,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls neutral bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -3,27 Prozent beläuft.

Im Branchenvergleich hat Clariant in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,04 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -7,67 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der "Chemikalien"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 7,67 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich, was zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.