Clariant Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Clariant hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28,8 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,02 Prozent verzeichnet, liegt Clariant mit 23,78 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Clariant in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt jedoch, dass es unwesentlich mehr oder weniger Diskussionen als normal gibt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Clariant. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Clariant eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Clariant-Aktie ein Durchschnitt von 13,18 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,01 CHF (-16,46 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (11,89 CHF) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,4 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Clariant daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.