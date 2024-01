Clariant Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Clariant":

Die technische Analyse der Clariant-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,6 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,5 CHF weicht somit um -15,44 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,86 CHF) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (-10,58 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Clariant-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Clariant festgestellt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was dazu beiträgt, dass die Aktie auch auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet wird.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -18,66 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Clariant damit 16,4 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -2,27 Prozent, und Clariant liegt aktuell 16,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Clariant wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Clariant auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.