Clariant Aktie: Am Scheideweg

Der Aktienkurs von Clariant hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,04 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -3,98 Prozent gefallen. Dies bedeutet, dass Clariant im Branchenvergleich um -8,07 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,98 Prozent, und Clariant lag um 8,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Clariant ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Clariant derzeit bei 13,76 CHF liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 12,65 CHF liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -8,07 Prozent liegt und die Bewertung daher "Schlecht" ist. Im Gegensatz dazu lag der GD50 für die letzten 50 Tage bei 13,03 CHF, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von -2,92 Prozent aufweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen bei Clariant keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion mit "Neutral" bewertet. Es gab keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stärke der Diskussion, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Clariant in dieser Kategorie daher ein "Neutral".

Die Diskussionen über Clariant in den sozialen Medien zeigen insgesamt ein positives Stimmungsbild. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Auf Basis dieser Informationen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Clariant aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.