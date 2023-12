Clariant Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Clariant liegt der RSI7 aktuell bei 89,66 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauf- oder Überverkaufssignale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Clariant beträgt derzeit 3,15 %, was nur geringfügig niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,72 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Clariant. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Intensität der Diskussionen.

Insgesamt erhält die Aktie von Clariant somit ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Kategorien.