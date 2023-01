ClariMed, Inc lanciert integrierten Servicepartner für Medizinprodukte

Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen gewinnt Top-Manager aus dem Bereich Medizinprodukte und -dienstleistungen und erwirbt führenden Anbieter von Human FactorsClariMed, Inc. gab heute die Einführung des ersten MedTech-Servicepartners bekannt, der einen integrierten, am Menschen orientierten Ansatz für die Entwicklung von Medizinprodukten verfolgt. Das Unternehmen gab heute auch die Übernahme von UserWise, LLC, mit Sitz in San Jose, sowie die Ernennung von Kelley Kendle zum Chief Executive Officer und Chairman of The Board of Directors bekannt. Das Unternehmen wurde in Partnerschaft mit NaviMed Capital gegründet, einem privaten Investment-Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Gesundheitsbranche konzentriert.ClariMed wurde gegründet, um dem wachsenden Bedarf der MedTech-Branche nach einem integrierten Partner mit Schwerpunkt auf Entwicklungs- und Zulassungsdienstleistungen gerecht zu werden. ClariMed priorisiert einen menschenorientierten Ansatz für den Produktlebenszyklus von MedTech und verfolgt einen integrierten Weg, der sich von dem derzeitigen fragmentierten Support-Ökosystem unterscheidet, dem sich Sponsoren gegenüber sehen, wenn sie Produkte auf den Markt bringen und regulatorische Anforderungen erfüllen müssen. Mit der zunehmenden Vielfalt an Nutzern von Medizinprodukten und den wachsenden regulatorischen Anforderungen kämpfen MedTech-Innovatoren darum, Partner zu finden, die die wachsenden Anforderungen an eine auf den Menschen ausgerichtete Produktgestaltung und -entwicklung verstehen, koordinieren und erfüllen können.Heute müssen Sponsoren sich an mehrere Anbieter wenden und diese sehr komplexen Bemühungen selbst koordinieren, wobei Zeit und Ressourcen benötigt werden, während die Kontinuität und ein integrierter Ansatz geopfert werden. ClariMed zielt darauf ab, diesen unerfüllten Bedarf durch die Integration von Best-of-Breed-Servicepartnern für Produktdesign, Engineering und Entwicklung in einem interdisziplinären Ansatz zu decken, der menschliche Faktoren und regulatorische Aspekte in den Mittelpunkt stellt.Das ClariMed-Team bringt ein grundlegendes Verständnis der Bedürfnisse und Fähigkeiten der Benutzer im Kontext des jeweiligen Umfelds und der Systeme mit. Es deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab und gewährleistet das richtige Risiko-Nutzen-Verhältnis.Das Ziel von ClariMed ist es, Sponsoren einen klaren Weg zur Markteinführung zu bieten, diesen Weg durch iterative formative Schritte und skalierbare Entwicklungsdienste zu beschleunigen und durch einen integrierten Ansatz eine Risikominderung zu gewährleisten. Dieser beschleunigte Ansatz ermöglicht eine höhere Effizienz und führt zu besseren Ergebnissen in Bezug auf Regulierung, Marktfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit.Mit der Ernennung von Kelley Kendle zur CEO und Vorstandsvorsitzenden wird ClariMed von einer Führungskraft geleitet, die über umfangreiche Erfahrung in servicebasierten Unternehmen verfügt, die sich auf Medizinprodukte und Pharmaunternehmen konzentrieren. Zuvor bekleidete sie Führungspositionen als President und CEO von Synchrogenix (eine Tochtergesellschaft von Certara), als Chief Solutions Officer von Certara, einem Unternehmen für strategische regulatorische Dienstleistungen mit Schwerpunkt Pharma, und als CEO eines europäischen Medizin Geräte-CRO.Kelley Kendle, CEO und Vorstandsvorsitzende, kommentierte:„Die sich weiterentwickelnden FDA-Vorschriften und die EU-Verordnung über Medizinprodukte (MDR) motivieren die Sponsoren von Medizinprodukten, sich weiterhin auf die Risikominderung zu konzentrieren. Diese Sponsoren benötigen einen strategischen Partner mit einer differenzierten Plattform von Dienstleistungen, mit der sie durch die Meilensteine der Entwicklung begleitet werden und gleichzeitig die sich entwickelnden Erwartungen der Behörden im Auge behalten können. Das ClariMed-Team wird unseren Kunden dabei helfen, den Risiko-Nutzen-Faktor auszubalancieren und ein verwendbares Produkt schneller auf den Markt zu bringen. Wir werden erfahrene Unternehmen mit differenzierten Dienstleistungen zusammenbringen, um ein umfassendes Angebot und eine multiregionale Präsenz zu bieten. Ich freue mich darauf, ein Team aufzubauen, das einen so bedeutenden Einfluss auf das Leben der Menschen haben wird."ClariMed wurde in Partnerschaft mit NaviMed Capital, einem auf das Gesundheitswesen fokussierten Investor, gegründet.„NaviMed erkennt den bedeutenden Bedarf von MedTech-Sponsoren an einem agilen, serviceorientierten Partner und ist stolz darauf, mit Kelley Kendle und dem ClariMed-Team zusammenzuarbeiten", sagte Josh Boylan, Vorstandsmitglied und Vizepräsident von NaviMed Capital.UserWise mit Sitz in San Jose ist der führende unabhängige Human Factors-Anbieter. UserWise bietet Dienstleistungen in den Bereichen Human Factors und Usability-Engineering, Rekrutierung für Usability-Studien, Marktforschungs-/Simulationseinrichtungen und IRB-Services und hat sich einen Ruf als Vordenker im Bereich Human Factors aufgebaut. Die Übernahme von UserWise durch ClariMed ist ein spannender Schritt, da ClariMed auf seinem menschenorientierten Ansatz für den MedTech-Produkte-Lebenszyklus aufbaut.Shannon Clark, Gründer und CEO von UserWise, kommentierte:„Wir haben die besten und klügsten Ingenieure der nächsten Generation für Human Factors und die Rekrutierung von Teilnehmern angezogen, während wir uns auf den Aufbau eines erstklassigen Unternehmens konzentrieren. Wir sind Human Factors-Experten für die Entwicklung von Medizinprodukten und nutzen unsere individuellen Erfahrungen, die von Fortune-500-Unternehmen für Medizinprodukte bis hin zu führenden Start-ups reichen. Wir wollen uns in interne Innovatoren hineinfühlen, damit wir nahtlos mit ihren Teams zusammenarbeiten können. Diese breitere Perspektive, dass menschliche Faktoren ein kleines Stück in einem größeren Rätsel sind, ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Entwicklung nutzbarer Medizinprodukte. Wir freuen uns, die Unterstützung von ClariMed zu haben, während wir weiterhin unsere gemeinsamen Ziele verfolgen, die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Sicherheit von Patienten und Nutzern von Medizinprodukten zu maximieren."„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit UserWise, da es über die Breite seines Fachwissens in den Bereichen Medizinprodukte, einschließlich Roboter-Chirurgie, Produkte für den Heimgebrauch, Kombinationsgeräte und mehr verfügt", sagte Brian Canann, Vorstandsmitglied und Geschäftsführer von NaviMed Capital.Über ClariMedClariMed ist eine menschenorientierte Entwicklungs- und Regulierungspraxis für Medizinprodukte, die von Herstellern von pharmazeutischen und medizinischen Produkten entwickelt wurde. Unsere besten professionellen Dienstleistungen kultivieren Innovation und gewährleisten gleichzeitig die sichere und effektive Verwendung von Medizinprodukten. Besuchen Sie uns auf www.Clarimed.com.Über UserWiseUserWise hat sich dazu verpflichtet, die Ergebnisse für Medizinprodukte durch menschliche Faktoren und Usability-Technik zu verbessern. Unser tiefes Verständnis von menschenorientiertem Design, Tests und Technik gewährleistet erstklassige Medizinprodukte, die eine konkurrenzlose und sichere medizinische Innovation bereitstellen. Besuchen Sie uns auf www.userwiseconsulting.com.Über NaviMed CapitalNaviMed ist ein in Washington, D.C. ansässiges Private Capital-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 400 Millionen US-Dollar, das sich ausschließlich auf die Gesundheitsbranche konzentriert. NaviMed investiert in schnellwachsende Unternehmen des Gesundheitswesens im unteren und mittleren Marktsegment, von denen NaviMed glaubt, dass sie von der Reform und technologischen Innovation profitieren können, die die Gesundheitsbranche neugestalten werden. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche Gesundheitsdienstleistungen, IT im Gesundheitswesen, Krankenhausprodukte und pharmazeutische Dienstleistungen. NaviMed zielt auf profitable Privatunternehmen mit bis zu 10 Millionen US-Dollar an EBITDA und zweistelligem Umsatzwachstum ab. Das Senior Investment Team von NaviMed kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung verweisen, die sich auf Dutzende von Investitionen und einen geschaffenen Unternehmenswert von mehr als 11 Mrd. 