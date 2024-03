Claranova Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Claranova bei 2,295 EUR liegt, was einer Entfernung von +26,1 Prozent vom GD200 (1,82 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Im Gegensatz dazu beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, 2,36 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -2,75 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Claranova-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen zeigen eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um Claranova. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen zu dem Unternehmen. Daher wird die Aktie von Claranova als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Claranova-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 auf 25-Tage-Basis weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen weniger Beachtung als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die Claranova-Aktie, wobei die Anlegerstimmung und die Diskussionsintensität als positiv bewertet werden, während der Relative Strength Index und das Sentiment ein neutral bis schlechtes Bild zeichnen.