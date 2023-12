Claranova Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Jardine Cycle & Carriage":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Claranova-Aktie beträgt aktuell 29, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 25,68 an, dass Claranova überverkauft ist, womit die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Claranova.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage festgestellt. Die Diskussion war an drei Tagen hauptsächlich von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Claranova, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, einem weichen Faktor bei der Einschätzung einer Aktie, hat die Aktie von Claranova für die vergangenen Monate eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Daher erhält Claranova für diesen Faktor die Einschätzung "Gut", während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird Claranova somit als "Gut"-Wert eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Claranova-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,73 EUR. Der letzte Schlusskurs von 2,125 EUR weicht somit um +22,83 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,57 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs von +35,35 Prozent Abweichung ebenfalls auf eine "Gut"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Claranova-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.