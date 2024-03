Claranova Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Springwater Special Situations Corp":

Die technische Analyse von Claranova zeigt, dass der Kurs von 2,3 EUR derzeit um -2,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +25,68 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Claranova von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Bei der Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Claranova liegt auf 7-Tage-Basis bei 57,63 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI ebenfalls neutral, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt.

Insgesamt erhält das Claranova-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.