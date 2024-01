Clairvest Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Clairvest bei 76,34 CAD liegt, was einer Entfernung von -3,21 Prozent vom GD200 (78,87 CAD) entspricht. Dies signalisiert neutral aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 74,42 CAD, was einem Abstand von +2,58 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Clairvest-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Clairvest mit 5,87 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,05 Prozent kommt, liegt Clairvest mit 4,82 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Clairvest beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,13 Prozent und liegt mit 0,22 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,35) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Clairvest festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Clairvest daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.