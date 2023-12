Clairvest Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Derzeit hat die Clairvest einen RSI-Wert von 34,72, was auf "Neutral" hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Clairvest derzeit mit einem GD200-Wert von 79,35 CAD als "Schlecht" eingestuft. Die Aktie verläuft um -7,12 Prozent über diesem Trendsignal. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 73,53 CAD, was einer Abweichung von +0,23 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Clairvest in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was der Aktie die Einschätzung "Neutral" einbringt. Die Gesamteinschätzung zur Anleger-Stimmung ist daher "Neutral".

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Clairvest in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Clairvest wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.