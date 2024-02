Ck Infrastructure Holdingsadr Aktie: Nach so langer Zeit …

Derzeit wird die Aktie von Ck Infrastructure als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche zahlt die Börse 38 Prozent mehr für jeden Euro Gewinn von Ck Infrastructure. Der durchschnittliche Wert in der Branche "Stromversorger" liegt momentan bei 10, was die Überbewertung des Titels deutlich macht.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ck Infrastructure in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche durchschnittlich um -22,85 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +33,17 Prozent für Ck Infrastructure bedeutet. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Ck Infrastructure 33,17 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in letzter Zeit kaum, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist die Aktie von Ck Infrastructure kurzfristig als neutral einzustufen, da sie +3,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als gut eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +10,35 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.