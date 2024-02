Ck Infrastructure Holdingsadr Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Ck Infrastructure-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 40,86 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 44,6 HKD weicht somit um +9,15 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 43,38 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,81 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ck Infrastructure-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt darauf schließen, dass die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Ck Infrastructure in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Ck Infrastructure-Aktie mit einer Rendite von 10,31 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um mehr als 33 Prozent darüber liegt. Die "Stromversorger"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -22,44 Prozent, wobei Ck Infrastructure mit 32,76 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.