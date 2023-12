Ck Hutchison Holdingsadr Aktie: Immer langsam!

Der Aktienkurs von Ck Hutchison zeigt im Vergleich zur Durchschnittsperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -5,49 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der "Industriekonglomerate" liegt die Rendite von Ck Hutchison mit 2,03 Prozent unter dem Durchschnitt von -3,46 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dennoch gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um den Wert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, wobei die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen 5 positive Signale und 2 negative Signale ergab, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ck Hutchison liegt aktuell bei 49,93, was als neutral eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 49 als neutral angesehen. Insgesamt ergibt sich daher auch für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung und der Buzz um Ck Hutchison haben sich in den letzten Wochen deutlich ins Negative verändert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer Bewertung mit "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Ck Hutchison in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.