Ck Hutchison Holdingsadr Aktie: Alles nach Plan!

Der Hongkonger Mischkonzern Ck Hutchison hat eine aktuelle Dividendenrendite von 7,17 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,31 Prozent. Die geringe Differenz von 0,86 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie durch die Redaktion. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage beträgt 38,46 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung der Ck Hutchison-Aktie hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt einen Wert von 42,93, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Ck Hutchison aktuell bei 43,57 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 40,95 HKD liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 40,09 HKD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer guten Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch gering, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Gesamteinstufung für Ck Hutchison.