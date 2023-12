Ciwen Media ist zurück!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Ciwen Media ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Aussagen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die sorgfältig ausgewertet wurden, um die Aktie umfassend zu bewerten. In den Diskussionen der letzten Tage standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Ein Signal aus der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Ciwen Media liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,56 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Ciwen Media lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral"-Wert bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Ciwen Media derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,42 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,83 CNH liegt, was einer Abweichung von +5,53 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 6,93 CNH um +12,99 Prozent über dem Durchschnittskurs, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.