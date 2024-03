Ciwen Media Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Ciwen Media-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von +22,03 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist eine positive Abweichung von +36,7 Prozent auf, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger ergab die Analyse von sozialen Plattformen, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und negative Themen in den letzten zwei Tagen vorherrschten. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als überverkauft eingestuft, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.