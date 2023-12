Ciwen Media Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Ciwen Media zeigt der RSI7, dass das Wertpapier derzeit überkauft ist, mit einem Wert von 96,92 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf der anderen Seite zeigt der RSI25 mit einem Wert von 62,13, dass Ciwen Media weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet zur Aktie von Ciwen Media hat sich stark verändert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, ebenso wie die positive Veränderung der Stimmungsrate.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ciwen Media von 6,22 CNH mit -16,73 Prozent Entfernung vom GD200 (7,47 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 7,09 CNH und einem Abstand von -12,27 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Zusammenfassend wird der Kurs der Ciwen Media-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ciwen Media ausgetauscht, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.