Ciwen Media Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Einschätzung von Aktienkursen ist nicht nur von den harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Ciwen Media betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Ciwen Media diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft, was auf eine neutrale Stimmung hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 7,22 CNH für den Schlusskurs der Ciwen Media-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,77 CNH, was einem Unterschied von -33,93 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,31 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-24,41 Prozent Abweichung), weshalb die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 55, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 66,73 ebenfalls neutral. Somit erhält Ciwen Media in Bezug auf den RSI insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz spielen eine Rolle bei der Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität rund um Ciwen Media hat nur wenig Aktivität gezeigt, weshalb für diesen Faktor eine "Schlecht"-Einschätzung vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Ciwen Media daher als "Schlecht"-Wert eingestuft, basierend auf einer langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz.