Ciwen Media Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Ciwen Media auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 37,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 59,51 eine "neutral" Bewertung.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser bei Ciwen Media auf 7,48 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 6,42 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -14,17 Prozent zum GD200, was als "schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 7,15 CNH, was einer Distanz von -10,21 Prozent entspricht und ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "schlecht".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ciwen Media festgestellt wurde. Die Stärke der Diskussion hingegen war erhöht, was zu einer "gut" Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Ciwen Media in diesem Bereich daher ein "gut".

Des Weiteren haben unsere Analysten die Stimmung in den sozialen Medien rund um Ciwen Media untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung, dass Ciwen Media hinsichtlich des RSI, des gleitenden Durchschnittskurses und des Sentiments als "neutral" bzw. "schlecht" eingestuft werden muss.