Civmec Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Dividendenrendite von Civmec beträgt 7,22 Prozent und liegt damit 2,09 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7 und ist damit im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauindustrie unterdurchschnittlich. Aus fundamentaler Sicht wird Civmec daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Civmec liegt aktuell bei 44,44 und zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale an. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 46 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher auch auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Civmec war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit einem Tag, an dem das Stimmungsbarometer in die positive Richtung zeigte. In den letzten Tagen gab es jedoch keine deutlich positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Gut" eingestuft. Daher erhält Civmec auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine Gesamtbewertung von "Gut".