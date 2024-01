Civmec Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Civmec-Aktie zeigt einen Wert von 35 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 43,42 im neutralen Bereich, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Civmec-Aktie (0,965 AUD) um +10,92 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,87 AUD) ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Bezüglich der Dividende schüttet Civmec höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik führt. In den vergangenen zwei Wochen wurde Civmec von privaten Anlegern in sozialen Medien neutral bewertet, was zu der Gesamteinschätzung einer "Neutral"-Stimmung der Anleger führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Sollten Civmec Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Civmec jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Civmec-Analyse.

