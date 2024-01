Civmec Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Civmec in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Civmec bei 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Bauwesen" (KGV von 25,79) unter dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird Civmec als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Bei Civmec wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Civmec-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,88 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,92 AUD liegt, was einer Abweichung von +4,55 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs (0,97 AUD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,15 Prozent). In diesem Fall ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Civmec-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.