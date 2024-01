Civmec Aktie: Ist das wirklich wahr?

In den letzten Wochen gab es bei Civmec keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes, wie aus der Analyse der sozialen Medien hervorgeht. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Civmec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,88 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,87 AUD lag, was einer Abweichung von -1,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auf Basis der durchschnittlichen Schlusskurse der letzten 50 Handelstage von 0,97 AUD, erhält die Aktie hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-10,31 Prozent).

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Civmec bei 70,27 liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 66,25 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Civmec bei 7,74, was unter dem Branchendurchschnitt (25,92) liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Die Aktie scheint aus heutiger Sicht also unterbewertet zu sein.