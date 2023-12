Civmec Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Civmec liegt bei 35, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 43 für die Civmec, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Civmec ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Bauwesen" (KGV von 25,94) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt und wird als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Dividendenrendite der Civmec liegt aktuell bei 7,22 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,66 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von +2,55 Prozent zur Civmec-Aktie und einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Civmec in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.