Mit Civista Bancshares wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von Civista Bancshares hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 4,61 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -18,4 Prozent für Civista Bancshares entspricht. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 12,76 Prozent im letzten Jahr, wobei Civista Bancshares um 26,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Civista Bancshares in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen häuft, und überwiegend positive Themen wurden in den letzten Tagen angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für Civista Bancshares liegt bei 42,68 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte (Wert: 57,32), weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Civista Bancshares-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,54 USD. Der letzte Schlusskurs von 15,05 USD weicht somit um -9,01 Prozent ab, was in charttechnischer Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen unter dem letzten Schlusskurs liegenden Wert (15,85 USD, -5,05 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Civista Bancshares-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.