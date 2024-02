Civista Bancshares-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Civista Bancshares schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 3,56 % aus. Dies liegt 135,46 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt von 139,02 %. Der Ertrag ist demnach niedriger und wird als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse weist die Aktie von Civista Bancshares ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,22 auf, was 63 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Handelsbankenbranche (16,62). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung um Civista Bancshares in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen für Civista Bancshares nicht außergewöhnlich aktiv, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Civista Bancshares diskutiert. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit bekommt Civista Bancshares auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.