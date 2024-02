Civista Bancshares Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

In den letzten Wochen konnte bei Civista Bancshares eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung der Aktivitäten in den sozialen Medien, welche eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigte. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" mit "Gut" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, weshalb auch diese mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Civista Bancshares für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Civista Bancshares liegt bei 64,09, was als "Neutral" eingestuft wird. Dies bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Somit wird auch für diese Kategorie insgesamt die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Civista Bancshares-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,59 USD. Der letzte Schlusskurs (15,35 USD) weicht somit um -7,47 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,22 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Civista Bancshares-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Civista Bancshares in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt für die Anleger-Stimmung die Einschätzung "Neutral".