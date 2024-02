Civista Bancshares Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse der Civista Bancshares-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 16,59 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 15,35 USD weicht somit um -7,47 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (17,22 USD) liegt mit einer Abweichung von -10,86 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Civista Bancshares liegt bei 64,09, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, basierend auf einem Berechnungszeitraum von 25 Tagen, liegt bei 61 und führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Civista Bancshares ist insgesamt neutral. Positiven Themen standen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die Analysteneinschätzung für Civista Bancshares ergibt sich als "Neutral", da 0 Kauf-, 1 Halten- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Civista Bancshares liegt bei 18 USD, was einer positiven Entwicklung von 17,26 Prozent entspricht, und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel bewertet.