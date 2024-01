Civeo Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Hess":

Die Stimmung und das Interesse an der Civeo-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, wie unsere Analyse zeigt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bewerten wir die Aktie als "Gut".

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Civeo aufgegriffen. Basierend auf diesen Erkenntnissen erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse wurden auch der Relative Strength Index (RSI) und der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 52,31 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating an. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie von Civeo daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

