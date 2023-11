Civeo Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. In diesem Zusammenhang betrachten wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung. Bei Civeo zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität verändert sich stark, da weniger Aktivität zu beobachten ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um zu ermitteln, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Civeo. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,91 Punkte, was bedeutet, dass Civeo derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,46 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt für Civeo derzeit ein "Gut". Der GD200 des Wertes liegt bei 20,91 USD, während der Kurs der Aktie bei 22,51 USD liegt, was einer Abweichung von +7,65 Prozent entspricht. Auch der GD50, basierend auf den vergangenen 50 Tagen, liegt bei 21,01 USD, was einer Abweichung von +7,14 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit sechs grünen Tagen und nur vereinzelten neutralen Tagen. Dadurch wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.