Citycon Oyj Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den letzten Wochen war ein Anstieg positiver Kommentare über Citycon in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die verstärkte Diskussion und Aufmerksamkeit für Citycon führen zu diesem positiven Rating.

Auch in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Citycon-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die einfache Charttechnik erhält die Citycon-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Citycon-Aktie aufgrund der technischen Analyse.