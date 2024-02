Citycon Oyj Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI genannt) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Citycon wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Citycon weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI für Citycon überkauft, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird.

Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare über Citycon abgegeben, was zu einer positiven Stimmung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Citycon diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ist die Citycon mit einem Kurs von 4.598 EUR derzeit -8,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -15,79 Prozent, wodurch die Gesamteinstufung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" erfolgt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation deuten darauf hin, dass die Stimmung für Citycon in den letzten Wochen deutlich besser geworden ist. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat ebenfalls eine erhöhte Aktivität für Citycon in den letzten vier Wochen festgestellt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.