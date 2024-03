Citychamp Watch, Jewellery Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Citychamp Watch & Jewellery betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass das Unternehmen momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 65,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell einen Wert von 152 auf. Das bedeutet, dass die Börse 152,85 Euro für jeden Euro Gewinn von Citychamp Watch & Jewellery zahlt. Dies ist 399 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 30, weshalb die Aktie als überbewertet eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl sowie die Änderung der Stimmung ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage eine "Neutral"-Note zugeordnet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen in die positive Richtung. Auch die verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen führte zu einer positiven Bewertung der Aktie als "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Citychamp Watch & Jewellery.